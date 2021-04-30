Молодой югорчанин пытался украсть алкоголь, но его поймал охранник Фото: Татьяна Коркина

В Ханты-Мансийске неработающий 19-летний молодой человек пытался украсть алкоголь, но его задержан охранник торгового комплекса. Возбуждено уголовное, парень теперь под подпиской о невыезде.

В Октябрьском районе жительница посёлка Талинка обратилась в полицию и рассказала, что из кухни её дома пропали: пуховик, две кофты, косметический набор и утюжок для выпрямления волос. Ущерб составил около 28 тысяч рублей. Вором оказался 59-летний мужчина без определенного места жительства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Сургуте сотрудники уголовного розыска нашли молодого человека, укравшего велосипед. Он, находясь на лестничной площадке одного из домов по улице Иосифа Каролинского, украл велосипед стоимостью 18 тысяч рублей. Возбуждено уголовно дело.

В Ханты-Мансийске оперативниками задержали 46-летнюю женщину, которая, находясь в подъезде одного из домов по улице Шевченко, незаконно продала мужчине синтетический наркотик. Во время обыска по месту жительства у неё нашли ещё аналогичные запрещённые препараты. Возбуждено уголовное дело.

В Югре за минувший день зарегистрировано 60 преступлений, по горячим следам раскрыто 37.