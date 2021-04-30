В Югре приостановлена работа детских игровых комнат Фото: pixabay.com

В Югре до 15 мая включительно продлили режим самоизоляции для жителей 65+ и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Также до 15 мая приостановлена работа детских игровых комнат, иных развлекательных центров для детей, в том числе находящихся на территории торговых развлекательных центров, развлекательных и досуговых заведений, кроме кинотеатров при условии их заполняемости не более 50 % мест. Также продлён запрет на оказания услуг по курению кальяна.

Но при этом разрешается выезд детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно, которые постоянно проживают в автономном округе, на отдых и оздоровление.

Подробную информацию можно узнать в постановлении о продлении отдельных мер, принятых в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в Югре.