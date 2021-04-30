В Югре будут судить мужчину, убившего сожительницу-инвалида Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Березовские следователи завершили расследование уголовного дела против 44-летнего жителя Курганской области, который обвиняется в убийстве.

По информации следователей, 8 марта 2021 года в квартире одного из домов по улице Пушкина ПГТ Игрим Березовского района, обвиняемый устроил застолье со своей 41-летней сожительницей которая из-за перенесённого инсульта имеет инвалидность. После выпитого алкоголя между сожителями произошла ссора. Мужчина разозлился на свою сожительницу из-за частых оскорблений с её стороны и ударил женщину 4 раза охотничьим ножом в грудь и живот. От полученных ран потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Следователи собрали достаточно доказательств вины обвиняемого и уголовное дело с направлено в суд.

Напомним, мы сообщали ранее, как югорчанин убил хозяина квартиры из-за коммунальных счетов.