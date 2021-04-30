Погода в Югре на 30 апреля 2021 года: снег с дождем и сильный ветер Фото: Юлия Кучеренко

Метеорологическая обстановка в Югре 30 апреля: днём температура воздуха +8, +13 °С, по северу +2, +7 °С. Ночью 0, +5 °С, по северо-западу до -5 °С. Облачно. На большей части территории мокрый снег и дождь. Ветер северо-западный 6-11 м/с, днём порывы до 15 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём температура воздуха +8,+10 °С. Ночью +2,+4 °С. Облачно. Небольшой дождь. Ветер северо-западный 6-11 м/с.

В Сургуте: Днём +7 °С, ночью +1 °С, небольшой дождь, ветер северо-западный 3-7 м/с.

В Нижневартовске: Днём +7 °С, ночью +1 °С, ночью небольшой дождь, западный 3-8 м/с.

В Нефтеюганске: Днём +7°С, ночью +1 °С, небольшой дождь, ветер западный 4-6 м/с.

В Когалыме: Днём +3 °С, ночью 0 °С, пасмурно, ветер западный 4-7 м/с.