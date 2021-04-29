В Ханты-Мансийске стартовала акция «Георгиевская ленточка» Фото: Городской информационный центр

«Волонтеры Победы» вышли на центральные улицы Ханты-Мансийска и раздали георгиевские ленточки. Акцию вместе с волонтерами провела руководитель регионального отделения «Волонтеры Победы» Эка Шенгелая и активисты движения "Волонтеры-медики" Ханты-Мансийской государственной медицинской академии.

Жителям окружной столицы раздали георгиевские ленточки и листовки-памятки с информацией об истории символа и его правильном ношении. Носить ленточку нужно только на груди, в области сердца. Её нельзя носить на сумках и аксессуарах, подвязывать на антенны, номерные знаки, зеркала машин и ошейники животных.

- Сегодня по всей стране началась акция «Георгиевская ленточка». До 9 мая раздадут до 5 тысяч лент. Мы понимаем, что это очень важный символ - символ памяти. Ни в коем случае нельзя ее прикреплять, например, к колесу велосипеда или к рюкзаку. Место ленты – в области груди, там, где мы храним память о наших уважаемых ветеранах, которые отдали свою жизнь ради того, чтобы мы сегодня жили под мирным небом, - рассказала Эка Шенгелая, руководитель регионального отделения «Волонтеры Победы».