Пенсионерка из Нижневартовска доверилась мнимому брокеру и лишилась денег Фото: Татьяна Коркина

В дежурную часть УМВД России Нижневартовска с заявлением о мошенничестве обратилась 68-летняя местная жительница.

Полицейские выяснили, что пенсионерке позвонил незнакомец, который представился сотрудником брокерской компании и предложил бесплатное обучение финансовой торговле на бирже. Пострадавшая по советам аферистов скачала «Skype», а также оформила на своё имя электронную платежную систему.

А дальше по рекомендации мошенники, потерпевшая перевела с личного счета деньги в размере 53 тысяч рублей на счёт своего электронного кошелька. Спустя несколько дней специалист брокерской компании убедил женщину внести еще 23 тысячи рублей. Югорчанка выполнила все требовании мошенника, но уже после того как мнимый брокер потребовал перевести ещё 100 тысяч рублей, пенсионерка отказалась и обратилась в полицию. В итоге наивная югорчанка потеряла 76 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.