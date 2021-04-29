В Югре состоялся чемпионат по пожарно-спасательному спорту Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В Нефтеюганске прошел чемпионат по пожарно-спасательному спорту, где выясняли кто из участников самый сильный, быстрый и ловкий. Спортсменам предстояло пройти комплекс силовых и скоростных нагрузок за минимальное количество времени. Всего в соревнованиях участвовали 90 спасателей и пожарных из Нефтеюганска, Сургута, Нижневартовска, Лянтора, Ханты-Мансийска и других городов округа.

- Соревнования проходили в два этапа. Одним из наиболее зрелищных этапов был подъем по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа учебной башни, далее участники соревновались в преодолении стометровой полосы с препятствиями. Для того, чтобы успешно её преодолевать, необходимо обладать скоростью спринтера и ловкостью гимнаста - рассказал заместитель начальника Главного управления Роман Артамонов.

Соревнования проходили среди четырех возрастных групп в нескольких категориях – личное первенство и командный зачет.

Победителем соревнований в категории «Комплексный зачет среди пожарно-спасательных гарнизонов» стала команда Сургута, второе место заняла сборная Советского гарнизона и третье почетное место пожарные города Нефтеюганска.