В Югре завершился окружной чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» Фото: Администрация Когалыма

В Нижневартовске завершился окружной чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» сезон 2020-2021 г. В соревнованиях приняли участие 15 команд Югры.

В финале встретились команды Когалыма и Нижневартовска. В соревнованиях среди юношей сильнее оказалась когалымская базовая команда школы №7. Лучший полезный, эффективный игрок чемпионата заслуженно признан Данил Хамидуллин. Второй год подряд команда под руководством педагога школы №7 Анатолия Андрущенко добивается такого высокого результата. С сегодняшнего дня и до 3 мая команда юношей представляет округ на Всероссийских соревнованиях в Кургане. Сборная команда девушек также не отстаёт от юношеской команды и заняла почётное второе место в округе. Хорошую игру в нападении продемонстрировала Диана Хисамутдинова, она стала победительницей конкурса среди девушек в бросках с определенных точек.