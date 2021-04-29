Бесперебойная работа электросети позволила югорчанам с комфортом пережить морозы

Фото: Россети Тюмень

Специалисты «Россети Тюмень» не зафиксировали ни одного случая отключения электроэнергии на северо-западе Югры за прошедший отопительный сезон. В зоне ответственности энергетиков находятся 59 населенных пунктов, где проживают более 136 тысяч человек.

Напомним, что минувшая зима в Ханты-Мансийском автономном округе была особенно суровой, при этом она сопровождалась сильным ветром и снегопадом. В целом столбики термометра в период холодов опускались до 25-35 градусов. Но были зафиксированы и рекордные цифры, например, температурный минимум в Березовском районе – 52 градуса. В те дни максимальная нагрузка на электросети составила 234 МВт.

Пережить морозную зиму с комфортом югорчанам помогла бесперебойная работа электросетевого комплекса, обеспечить которую, в свою очередь, позволили грамотное планирование и эффективная реализация ремонтной кампании в период экстремально низких температур. За последние два года на модернизацию энергообъектов, обеспечивающих потребителей северо-запада Югры электричеством, было направлено более 480 миллионов рублей.

Работа по улучшению качества и повышению надежности энергоснабжения – одно из приоритетных направлений в деятельности компании. Так, мы уже писали о миллионных вложениях в ремонтные кампании и создание особо важных подстанций, обеспечивающих электричеством крупнейшие месторождения углеводородов, центр этнотуризма, Научно-образовательный центр в Когалыме и многие другие социально и экономически значимые объекты.