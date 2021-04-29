В Сургуте приговорили к 16 годам колонии тюменца, убившего человека с особой жестокостью Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Сургуте суд вынес приговор 45-летнему жителю Тюменской области, которого признали виновным в убийстве с особой жестокостью.

В марте 2019 года подсудимый, зная о времени и маршруте следования автоцистерны с дизельным топливом, которой управлял его знакомый, приехал в Сургутский район для кражи нефтепродуктов. В вечерние часы он остановил на трассе «Сургут-Когалым» проезжающий автомобиль знакомого и предложил вместе украсть перевозимое дизельное топливо. Но водитель отказался и тогда преступник напал на него. Тюменец с особой жестокостью избил жертву, нанося удары руками и стеклянной кружкой по голове. Затем он надел ему на руки металлические наручники и полимерный пакет на голову и заклеил скотчем шею, перекрыв таким образом кислород.

После этого злоумышленник перегнал автомобиль в безлюдное место для кражи топлива, но транспорт застрял в снегу и дальнейшее движение стало невозможным. Тогда, мужчина решил избавиться от улик, облил кабину бензином и поджёг её вместе с находившимся в ней водителем. Перед поджогом он забрал из кабины мобильный телефон, 700 рублей и банковскую карту, с которой потом заправил свой автомобиль.

Суд приговорил убийцу к 16 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев. Также осужденного обязали выплатить моральный вред семье погибшего в размере 1,7 миллиона рублей.