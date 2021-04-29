Число заболевших коронавирусом в Югре на 29 апреля 2021 года увеличилось на 51 человека Фото: pixabay.com

По сообщению Оперативного штаба в Югре за сутки зарегистрировано и лабораторно подтверждено 51 новый случай COVID-19 в 14 муниципалитетах. За весь период пандемии зафиксировано 55 958 случаев новой коронавирусной инфекции.

По клинической картине: на момент выявления у 42 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 7 диагностирована пневмония, у 2 – бессимптомно. Контакт установлен в 50 случаях. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 8 188 человек, сняты с наблюдения – 208 485 жителей региона. За сутки на COVID-19 обследовано 3 723 человека, всего прошли обследования 1 623 977 югорчан.

Больше всего случаев коронавируса за сутки выявлено: в Ханты-Мансийске – 11; Сургуте – 9; Нижневартовске – 9 и Урае – 6. Также коронавирус зафиксирован за день: в Нягани – 4; Сургутском районе – 3; Когалыме – 2; Нефтеюганске – 1; Нефтеюганском районе – 1; Югорске – 1; Октябрьском районе – 1; Ханты-Мансийском районе – 1; Пыть-Яхе – 1; Покачах – 1.

Состояние 31 пациента тяжелое, 18 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавируса в Югре умер 1 человек. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 792 человека. За сутки выписаны по выздоровлению 61 человек, за весь период пандемии вылечились 54 652 югорчанинина.

За последние сутки в России выявлено 9 284 новых случая коронавируса в 83 регионах. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 4 796 557 случаев коронавируса. За весь период выписано по выздоровлению 4 419 540 человек.