В Нефтеюганске водитель «Шевроле» сбил мальчика Фото: ГИБДД РФ

За прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека получили травмы.

В Нефтеюганске в 8А микрорайоне 27-летний водитель автомобиля «Шевроле» сбил несовершеннолетнего пешехода, выбежавшего на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля. В результате аварии пешеход, 8-летний мальчик, получил травмы.

Кроме того, на территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержаны 3 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, 1 – за отказ от медицинского освидетельствования, 1 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 98 водителей наказаны за выезд на полосу встречного движения, 27 – за нарушение требований к перевозке детей.

Окружная Госавтоинспекция напоминает югорским водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Ведь не соблюдении ПДД может привести к трагическим последствиям.