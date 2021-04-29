В Югре накажут пенсионера, который вырубил деревья для починки забора Фото: ОМВД России по Белоярскому району

Накануне поздно вечером мужчину на автомобиле «Нива» остановили сотрудники ГИБДД ОМВД России по Белоярскому району. Водитель - 60-летний мужчина на крыше машины перевозил 4 жерди сосны длиной около 4 метров.

Полицейские, осмотрев автомобиль, нашли в багажнике топор. Югорчанин объянил, что деревья он срубил недалеко от автодороги «Белоярский – Казым» для того, чтобы починить свой старый забор на даче. Ранее пенсионер ни к уголовной, ни к административной ответственности не привлекался.

Проверка показала, что ущерб составляет 7 790 рублей. Против белоярца возбуди уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений».

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

Напомним, мы писали о жителе Кондинского района, который обвиняется в незаконной рубке леса. Он, не имея разрешения и специальных документов, при помощи бензопилы, незаконно вырубил 9 кубических метров деревьев.