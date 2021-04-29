Центры питания филиалов Малого театра и Русского музея в Югре под круглосуточным видеонаблюдением энергетиков

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Специалисты когалымского филиала «Россети Тюмень» подключили систему непрерывного видеонаблюдения ключевых подстанций Когалыма к оперативно-диспетчерской службе. Теперь энергетики видят не только параметры работы питающих центров, но и реальную обстановку на энергообъектах. На диспетчерском пункте организовано видеонаблюдение за особо важными элементами сети, обеспечивающими энергоснабжение более 60 тысяч жителей Когалыма, социально значимых объектов, а также филиалов Малого театра и Русского музея.

Видеомониторинг обстановки на питающих центрах позволяет энергетикам своевременно реагировать на непредвиденные события: проникновение на территорию посторонних лиц или видимые нарушения функционирования оборудования. В случае нештатной ситуации специалисты, не дожидаясь приезда на подстанцию дежурного персонала, смогут мгновенно определить степень угрозы. Такой подход значительно экономит время на восстановление электроснабжения, так как специалисты будут направляться на энергообъекты с пониманием, какие средства, технику, приспособления и инструменты необходимо будет использовать.

Подстанции 110 кВ «Инга» и «Южная», подключенные к системе, обеспечивают питание жилых микрорайонов Когалыма и социально-значимых объектов: школ, детских садов, административных зданий, учреждений здравоохранения, культуры и спорта. Охватываемый видеомониторингом переключательный пункт 110 кВ «Таврическая» является связующим звеном восьми транзитных линий электропередачи и обеспечивает электроснабжение Повховского нефтяного месторождения.