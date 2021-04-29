Сургутянка "заплатила" мошенникам 11 тысяч за билет до Ханты-Мансийска Фото: Юлия Кучеренко

В Югре за сутки зафиксировано 11 случаев мошенничества. Жители региона "подари" аферистом около 800 тысяч рублей.

Мнимые банковские работники обманули 67-летнюю вартовчанку, сообщив ей о бонусах. Якобы женщине за покупки начислены баллы, которые можно перевести в деньги и потратить на своё усмотрение. Женщина заинтересовалась и продиктовала все данные банковской карты и секретные коды из сообщений. В итоге аферисты списали с её счета 20 тысяч рублей.

В Мегионе 39-летний мужчина решил подзаработать в Интернете. Связался с брокерской фирмой и вложил в течение полугода около 400 тысяч рублей. Югорчанин длительное время надеялся на прибыль, но как оказалось, мошенники не торопились с обратными переводами, а лишь просили под разными предлогами очередных вложений, а мужчина безоговорочно вносил на указанные счета личные сбережения.

А вот 29-летняя сургутянка в преддверии праздников решила воспользоваться приложением «БлаБлаКар». Нашла по маршруту «Сургут-Ханты-Мансийск» попутчика и списалась с ним в мессенджере. Он во время беседы запросил у женщины оплату, которую она любезно согласилась предоставить. Перешла по ссылке, ввела реквизиты карты и с её счетов начались списания на 11 тысяч рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.