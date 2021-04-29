"Добро в село": Юные югорчане побывали в гостях у медработников Фото: департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В Югре присоединились к реализации Всероссийского проекта "Добро в село" и у юных югорчан состоялось знакомство с профессией медицинского работника, которое проходило в несколько этапов. На первом - медработники познакомили ребят со своими обязанностями, а затем, в подтверждении своих слов показали работу «изнутри» и ответили на интересующие вопросы.

Дети с радостью согласились на предложение измерить внутриглазное давление, сделать ингаляцию, а также посмотреть на инструменты, с помощью которых медики проводят обследования или лечат пациентов. - Сегодня у наших юных пациентов мы не только проверили некоторые показатели здоровья, но и рассказали о важности диспансеризации и профилактике заболеваний, а также обучили основным навыкам оказания первой помощи, - рассказала Светлана Блашкова, заведующая ФАПом в селе Пальяново. В поселке Пальяново амбулаторное лечение и диспансерное наблюдение за юными сельчанами проводят врачи-педиатры Талинской врачебной амбулатории. А медицинские осмотры проводят специалисты выездной бригады БУ «Няганская городская поликлиника» по графику.