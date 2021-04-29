В Нягани парочка "спалилась" на воровстве: их засняли камеры видеонаблюдения Фото: pixabay.com

В Нягани при просмотре камер видеонаблюдения в торговом центре города выявили кражу в одном из магазинов. На кадрах молодые люди крадут мужскую туалетную воду, женское белье и косметику, а также школьные тетради. Общая сумма ущерба составила около 3 тысяч рублей. Полицейскими выяснили, что воришками оказались 21-летний молодой человек и его 17-летняя спутница. Они уже признались в преступлении.

В Пыть-Яхе полицейскими остановили «Тойоту Короллу», в который находился 36-летний водитель и его товарищи. Во время проверки у одного из мужчин синтетический наркотик массой 1,37 грамма. Возбуждено уголовное дело.

В Нижневартовске в полицию города из РКЦ поступило сообщение об обнаружении фальшивой купюры номиналом 5 тысяч рублей. Выяснилось, что банкнота поступила из сетевого магазина города. Возбуждено уголовное дело.

В Югорске сотрудники уголовного розыска нашли 18-летнего преступника, который украл деньги с чужой банковской карты. Несколькими днями ранее судимый за кражу молодой человек оплачивал чужой картой различные товары и услуги, похитив с карты потерпевшего, 2,5 тысячи рублей.

В Югре за минувший день зарегистрировано 70 преступлений, по горячим следам раскрыто 41.