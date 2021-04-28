В Югре проходит акция «Югра за мир», посвященная Победе в Великой Отечественной войне Фото: Юлия Кучеренко

В регионе проходит акция «Югра за мир», посвященная Победе в Великой Отечественной войне.

Стать участником акции может любой желающий, необходимо лишь разместить в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграм видеоролики, в которых представители разных национальностей рассказывают о своих родственниках ветеранах, их подвиге, интересных случаях, памятных событиях из жизни, произошедших в период Великой Отечественной войны.

Обращение необходимо записать на русском языке, в одежде с элементами традиционных национальных атрибутов, например в народном костюме, с головным убором или любом аксессуаре. В ролике могут использоваться фотографии и другое визуальное наполнение.

Делится своими публикациями югорчане могут с официальными аккаунтами администрации городов в социальных сетях «Инстаграм», «ВКонтакте» с хэштэгами #Югразамир, #ЮграПобеда, #ВеликаяПобеда.

Работы будут опубликованы в официальных группах администраций югорских городов и на их сайтах.