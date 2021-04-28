Работа учреждений здравоохранения в майские праздники – 2021 в Нягани: стоматология и городская поликлиника Фото: pixabay.com

Стало известно о времени работы учреждений здравоохранения Нягани с 1 по 10 мая 2021 года.

Няганская городская стоматологическая поликлиника принимает с 3 по 8 мая с 8:00 до 19:30 в обычном режиме. А 1, 2 и 9, 10 мая приём будет только при острой боли также с 8:00 до 19:30.

БУ ХМАО-Югры «Няганская городская поликлиника» не работает 1,2,9 и 10 мая. С 4 по 7 мая учреждение работает в обычном режиме, а 3 мая с 8:00 до 13:00 принимают: терапевты, хирург, невролог, оториноларинголог, офтальмолог. Также по этому времени работают: доврачебный и процедурный кабинеты, кабинет ЭКГ и кабинет по выписке листков нетрудоспособности.

Кроме того, 3 мая с 08:00 до 13:00 часов работает отделение по работе с пациентами у которых диагностирован COVID-19 или имеется риск заражения по адресу: 1 микрорайон, дом 36. Те же специалисты будут работать и 8 мая, терапевты, кабинет ЭКГ принимают также с 08:00 до 13:00 часов. А остальные врачи работают с 08:00 до 12:00 часов. С 09:00 до 12:00 часов будет работать кабинет по выписке листков нетрудоспособности.

По тому же расписанию и адресу, что и 3-го числа работает отделение по работе с пациентами у которых диагностирован COVID-19 или имеется риск заражения.

Начиная с 11 мая 2021 года, все учреждения работают в обычном режиме.