Вартовчанка лишилась денег при продаже дивана Фото: Татьяна Коркина

Югорчане по-прежнему "ведутся" на уловки мошенников. Так, 35-летняя сургутянка в Инстаграме решила заказать себе одежду. Списалась с продавцом и внесла оплату в размере 8 тысяч рублей. Спустя время девушка поняла, что ни одежды, ни денег не будет, поэтому обратилась в полицию. На подобную уловку попалась и 54-летняя вартовчанка. Она присмотрела себе одежду в сообществе «pokupau_tut». Подобрала вещи по размеру и фасону и перевела на счет мошенников 5,5 тысяч рублей.

Жительница Нижневартовского района выставила на продажу диван, ей позвонил потенциальный покупатель и завёл разговор о товаре. Югорчанка рассказала все подробности и не забыла сообщить реквизиты карты, а ещё секретные коды, что приходили на телефон. Аферист быстро снял с её счета 10 тысяч рублей. В Сургутском районе на эти же "грабли" наступила 31-летняя югорчанка. Она пыталась продать санки, но в какой-то момент что-то пошло не так и вместо пополнении счета ей пришло оповещение о списаниях.

Возбуждены уголовные дела.