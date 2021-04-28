В Югре посадили директора строительной фирмы за махинации с субсидиями Фото: Татьяна Коркина

Белоярский городской суд вынес приговор директору строительной компании ООО «МПАС-СТРОЙ». Его признали виновным в крупном мошенничестве.

Следователи собрали достаточно доказательств того, что подсудимый, являясь генеральным директором строительной компании, в 2016 и 2017 годах подготовил фиктивные документы, необходимые для получения субсидии на возмещение части затрат по производству готовых объектов деревянного домостроения. Затем, он предоставил эти документы в Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО-Югры.

В результате подсудимый незаконно получил из бюджета округа деньги в размере 16 миллионов рублей.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также аферист выплатит штраф в размере 700 тысяч рублей.