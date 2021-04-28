В Мегионе провели пробный ЕГЭ Фото: Администрация Мегиона

В Мегионе на базе школы №5 «Гимназия» и средней школы №9 состоялся пробный городской единый государственный экзамен.

Мероприятие организовано департаментом образования и молодежной политики для того, чтобы дети могли ознакомится с процедурой проведения ЕГЭ, а также для обучения специалистов, привлекаемых к проведению экзамена.

В пробном экзамене участвовали 349 школьников, в том числе выпускники прошлых лет и обучающиеся среднего профессионального образования. Ученики успешно прошли процедуру идентификации личности, заполнили регистрационные бланки и бланки записи ответов.

Стоит отметить, что мероприятие проводилось с соблюдением действующих мер по предотвращению распространения коронавируса.

Напомним мы писали, что в прошлом году аттестаты выпускникам школ в Югре выдавали без сдачи экзаменов. А отличники получали золотые медали также без учета результатов ЕГЭ.