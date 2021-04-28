В Югре пройдет конкурс поддержки волонтерства «Регион добрых дел» Фото: pixabay.com

Начался приём заявок на участие в открытом конкурсном отборе в Югре в рамках всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтёрства «Регион добрых дел».

Конкурс лучших региональных практик поддержки добровольчества проводится в рамках реализации федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» и направлен на выявление лучших волонтёрских практик, создание системы стимулирования и привлечение молодых людей к помощи и добру.

Заявку на финансирование лучших региональных практик поддержки волонтерства подают участники конкурса – исполнительные органы субъектов РФ. Для подготовки такой заявки в Югре проведут открытый конкурсный отбор для того, чтобы выбрать региональный проект.

Проекты победителей регионального отбора будут включены в заявку округа для участия во всероссийском конкурсе «Регион добрых дел» 2021 года. Если проект победит, то это позволит победителям получить в 2022 году субсидию из федерального бюджета на реализацию проекта.

Участвовать в конкурсе на уровне региона могут зарегистрированные некоммерческие неправительственные организации, государственные и автономные бюджетные учреждения, а также зарегистрированные органы территориального общественного самоуправления.

Заявки в конкурсный отбор принимаются до 7 мая 2021 года включительно.