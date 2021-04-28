Число заболевших коронавирусом в Югре на 28 апреля 2021 года увеличилось на 52 человека

В Югре продолжается пандемии коронавируса. С марта прошлого года в регионе зафиксировано и лабораторно подтверждено 55 907 случаев новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки зарегистрировано 52 новых случая COVID-19 в 13 муниципалитетах. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 6 случаев, 18-29 лет – 4 случая, 30-49 лет – 21 случай, 50-64 лет – 15, старше 65 лет – 6. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 48 случаев, 5 случаев завозных.

По клинической картине: на момент выявления у 41 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 8 выявлена пневмония, у 3 человек коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 49 случаях. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 8 275 жителей региона, сняты с наблюдения – 208 416 человек. За сутки на COVID-19 обследовано 3 735 человек, всего прошли обследование 1 620 254 югорчан.

Больше всего случаев коронавируса за сутки выявлено: в Ханты-Мансийске – 16; Сургуте – 11; Нефтеюганском районе – 7; Нягани – 6. Также случаи коронавируса за день зафиксированы в Нижневартовске – 5; Сургутском районе – 3; Нефтеюганске – 2; Советском районе – 2; Югорске – 2; Октябрьском районе – 1; Лангепасе – 1; Нижневартовском районе – 1; Мегионе – 1.

Состояние 31 пациента тяжелое, 19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 791 человек. За сутки выписаны по выздоровлению 56 человек, за весь период пандемии вылечились 54 591 югорчанин.

На сегодняшний день в России выявлено 4 787 273 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, в том числе за последние сутки – 7848 новых случаев. За весь период выписано по выздоровлению 4 411 098 человек.