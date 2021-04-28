Югорчанка отомстила за сожителя и обвинила знакомого в насилии Фото: pixabay.com

В Урае возбуждено уголовное дело против 39-летней местной жительницы, которая подозревается по статье "заведомо ложный донос".

Как сообщают следственные органы, подозреваемая, оклеветала своего знакомого 29-летнего мужчины, обратилась с заявлением в полицию о том, что тот якобы пытался изнасиловать её 13-летнюю дочь. Но во время проверки совершение мужчиной преступления не подтвердилось.

Следователи собрали доказательства, опровергающие покушение на изнасилование девочка. Кроме того, подозреваемая сама призналась в том, что действительно преступления не было, а оговорить мужчину она решила из мести за то, что по его заявлению о вымогательстве сожитель доносчицы заключен под стражу.

По уголовному делу продолжается расследование.

Напомним, ранее мы писали, как в Советском за ложный донос осудили местного жителя. Мужчина не хотел отдавать долг знакомому.