Кража, наркотики, незаконное оружие: В Югре за день зарегистрировано 56 преступлений Фото: Татьяна Коркина

В Югре за минувший день зарегистрировано 56 преступлений, по горячим следам раскрыто 40.

В Нижневартовском районе задержали 36-летнего ранее судимого за имущественное преступление мужчину, который находясь в квартире одного из домов в Покачах украл серебряную цепочку стоимостью 17 тысяч рублей. Югорчанин признался в преступлении.

В Нефтеюганске сотрудники патрульно-постовой службы полиции вместе с оперативниками заприметили припаркованный автомобиль «Лада Гранта». Во время проверки полицейские нашли в салоне сверток с синтетическим наркотиком массой 0,5 грамма. Возбуждено уголовное дело. Водитель автомобиля находится под подпиской о невыезде.

В Нижневартовске у ранее судимого 57-летнего мужчины нашли незаконное взрывчатое вещество. Мужчина с момента аннулирования разрешения на право хранения и ношения оружия, стал хранить на даче металлическую банку с порохом.

В Нефтеюганске неоднократно судимый мужчина, используя реквизиты банковской карты знакомого уголовника, украл у него 12 тысяч рублей. Мужчина признался в преступлении и дожидается наказания под подпиской о невыезде.