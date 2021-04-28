Сотрудники Няганской детской поликлиники прошли вакцинацию от COVID-19 Фото: департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Сотрудники Няганской городской детской поликлиники поставили «Гам – Ковид – Вак», вакцину от коронавируса на основе аденовируса человека. Прежде чем вакцинироваться, медработники в обязательном порядке прошли обследование организма: измерение давления, термометрию и так далее. Также каждый участник вакцинации заполнял анкету, отражающую общее состояние здоровья на момент проведения прививки. Оксана Сильванович, как врач – аллерголог, не понаслышке знает о последствиях перенесённых инфекционных заболеваний. И она также сделала прививку от COVID-19.

- Хочу быть защищенной во всех смыслах. Путешествовать и наслаждаться жизнью, которая у нас у всех была до пандемии, - говорит Оксана Сильванович. 27 сотрудников детской поликлиники Нягани уже завершили цикл вакцинации от коронавирусной инфекции, а 46 поставили первую прививку.