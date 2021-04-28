Югорчанина задержали при получении гашиша по почте Фото: Татьяна Коркина

В Октябрьском районе в одном из почтовых отделений задержали 31-летнего местного жителя, подозреваемого в употреблении наркотиков.

При себе у мужчины находился конверт международного почтового отправления с гашишем внутри массой более 10 граммов.

Как выяснилось, отправитель и получатель общались через центр сообщений на AliExpress и договорились об отправке наркотика через почту. Конверт с наркотиком "приехал" в одно из почтовых отделений Октябрьского района из Италии. При выходе из почтового отделения мужчину задержали.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хранение наркотических средств». Подозреваемый вину признал полностью и рассказал, что наркотики употребляет периодически, в основном растительного происхождения марихуану и гашиш для того, чтобы расслабиться после сильных эмоциональных нагрузок.

Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде и дожидается законного наказания.