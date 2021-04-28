Погода в Югре на 28 апреля 2021 года: местами небольшой дождь Фото: Юлия Кучеренко

Метеорологическая обстановка в Югре 28 апреля: днём температура воздуха +9, +14 °С, местами +3, +8 °С. Ночью -2, +3 °С. Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный 6 – 11 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём температура воздуха +12, +14 °С. Ночью около 0 °С. Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-западный 6 – 11 м/с.

В Сургуте: Днём +12 °С, ночью +4 °С, облачно с прояснениями, ветер западный 2-5 м/с.

В Нижневартовске: Днём +11 °С, ночью +3 °С, облачно с прояснениями, западный 2-5 м/с.

В Нефтеюганске: Днём +12°С, ночью +4 °С, небольшой дождь, ветер западный 2-4 м/с.

В Когалыме: Днём +11 °С, ночью +1 °С, облачно с прояснениями, ветер западный 2-6 м/с.

В этот день пчеловоды осматривали пасеки и омшаники, проверяли: здоровы ли пчелы, хорошо ли пережили зиму. Если весна была ранней, и к концу апреля появлялись первые цветы, ульи вынимали и выставляли на свежий воздух.