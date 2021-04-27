В Когалыме мать, лишенная родительских прав, получала незаконное пособие на детей Фото: pixabay.com

В Когалыме вынесли обвинительный приговор 36-летней местной жительнице. Она признана виновной в "мошенничестве при получении выплат, совершенном в крупном размере".

Следователи собрали достаточно доказательств вины подсудимой и выяснили, что женщина, имея удостоверение многодетной семьи, в период с июня 2015 года по август 2020 года незаконно получала деньги на трёх несовершеннолетних детей. Общая сумма составила 367 тысяч рублей, женщина тратила их на личные нужды, а дети постоянно проживали за пределами округа и с 2015 года участия в их воспитании она не принимала.

Более того, решением суда в 2020 году женщина лишена родительских прав.

Суд признал югорчанку виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с годом испытательного срока.

Суд также удовлетворил иск в пользу КУ «Центр социальных выплат» и потребовал вернуть выплаченные пособия.