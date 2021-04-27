В Ханты-Мансийске стартовало летнее первенство округа по северному многоборью Фото: АУ "ЮграМегаСпорт"

В столице Югры стартовало летнее первенство округа по северному многоборью среди юношей и девушек в зачет XV Спартакиады учащихся ХМАО – Югры, посвященной 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Четыре дня более 80 спортсменов из 8 муниципальных образований Югры будут определять сильнейших в пяти традиционных для коренных малочисленных народов Севера спортивных дисциплинах, а именно: тройном национальном прыжке, беге с палкой по пересеченной местности, метании топора на дальность, метании тынзяна на хорей, прыжках через нарты.

Победителей и призеров соревнований наградят кубками, медалями и грамотами, но главным подарком для спортсменов станет возможность представлять регион на всероссийских стартах.

Стоит отметить, что на сегодняшний день из всех национальных видов спорта, которые активно культивируются в округе, северное многоборье является одним из самых массовых спортивных мероприятий уже 75 лет.