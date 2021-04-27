Югорчанка, пытаясь продать квартиру недосчиталась денег на своей карте Фото: pixabay.com

В полицию Октябрьского района обратилась 43-летняя женщина с заявлением о краже денег.

Она рассказала, что в середине апреля разместила объявление о продаже квартиры. Буквально через неделю ей позвонил потенциальный покупатель и сообщил, что они с супругой готовы купить недвижимость в связи с переездом. На следующий день его жена предложила югорчанке внести частично предоплату за квартиру и счастливая женщина не отказалась и сказала, что деньги можно перевести по номеру телефона.

Но тут собеседница стала юлить и настаивать на том, чтобы югорчанка сообщила реквизиты карты и пароли, что придут на телефон. Югорчанка по советам аферистов продиктовала все секретные данные и мошенники получили полный доступ в её мобильный банк и стали совершать свои махинации. Югорчанке пришлось обналичить, переведенные аферистами 50 тысяч и перевести их обратно, но как только деньги ушли, женщина заметила недостачу на своём балансе.

Возбуждено уголовное дело.