Югорские полицейские задержали мужчину, который три года назад украл телефон Фото: pixabay.com

Следственным отделом МОМВД России «Нижневартовский» закончено расследования уголовного дела против 38-летнего жителя Томской области, который обвиняется в краже телефона.

В мае 2018 года в полицию обратился житель Краснодарского края и сообщил, что у него украли сотовый телефон, который находился в здании одной из организаций в посёлке Вах, Нижневартовского района.

Полицейские выяснили, что краденным телефоном мужчина не пользовался длительное время, так как боялся, что его найдут. Но в марте 2021 года личный гаджет подозреваемого сломался и он переставил свою сим-карту в краденный телефон. После этого мужчину смогли найти и задержать. Он признал свою вину, а телефон вернулся к законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Вору грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Уголовное дело окончено и направлено в суд.