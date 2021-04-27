В Когалыме готовятся к реконструкции набережной реки Ингу-Ягун Фото: Администрация города Когалыма

Подготовка к реконструкции и благоустройству набережной реки Ингу-Ягун в Когалыме завершена, подрядчик приступает к работам. Об этом сообщили на заседании регионального штаба по вопросам строительства. В ближайшее время подрядчик организует временный строительный городок, установит систему видеонаблюдения и ход работ можно будет даже отслеживать в онлайн-режиме. После подготовительных мероприятий специалисты приступят к демонтажным работам. Стоит отметить, что проект благоустройства набережной реки Ингу-Ягун стал победителем IV Всероссийского конкурса лучших проектов городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Благодаря реализации такого проекта в Когалыме появится ещё одна уникальная точка притяжения, сообщают в администрации города.