Югорские энергетики провели интенсив по трудоустройству для томских студентов Фото предоставлено КП

Нижневартовские энергетики приняли участие в межвузовском карьерном онлайн-форуме Start Work в Томске. Мероприятие проходило дистанционно, что позволило собрать на одной площадке более 120 компаний из различных отраслей со всей страны и порядка 1 500 томских студентов. Будущим выпускникам рассказали об условиях труда, социальных льготах, гарантиях и возможностях профессионального развития в компании. Студентам привели примеры успешной карьеры молодых специалистов-энергетиков, а также ознакомили их с вакансиями и размерами заработной платы. Каждый кандидат на трудоустройство смог напрямую пообщаться с работодателем и получить ответ на интересующие его вопросы. Молодые специалисты – это будущее энергетической отрасли. Для развития компании важны талантливые сотрудники, которыми могут стать выпускники, стремящиеся осваивать современное оборудование, создавать и внедрять новые технологии, а также замотивированные на высокие результаты в своей профессиональной деятельности. Такие встречи помогают студентам заранее определиться с местом работы, обсудить возможности прохождения производственной практики, узнать критерии оценки претендентов на трудоустройство. - В эпоху трансформации энергетического комплекса очень важно привлечь в отрасль перспективную молодежь с высоким научным потенциалом, которая способна работать на высокоавтоматизированном оборудовании. Выпускники инженерно-технических специальностей высших учебных заведений Томска славятся по всей стране. Энергетика, как отрасль, требовательна к качеству подбора персонала, поэтому «Россети Тюмень» выстроили эффективную систему поиска и трудоустройства лучших выпускников страны, – прокомментировал первый заместитель директора – главный инженер нижневартовского филиала «Россети Тюмень» Владислав Бут.