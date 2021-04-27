В Нижневартовске собутыльник избил мужчину и оставил умирать в квартире Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Нижневартовске завершено расследование уголовного дела против 33-летнего местного жителя, который обвиняется по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего".

В ноябре прошлого года в квартире одного из домов по улице Мира города Нижневартовск, компания местных жителей распивала алкоголь. Во время застолья между обвиняемым и 51-летним мужчиной произошел конфликт из-за ревности к женщине, которая арендовала квартиру где и произошло преступление. Во время ссоры один мужчина избил второго руками и ногами по голове и телу. От ударов у жертвы травмировались внутренние органы и от этого он умер спустя короткое время.

После драки пьяная компания уехала на дачу продолжать застолье, оставив избитого в квартире. Ближе к вечеру женщина с двумя подругами вернулась в квартиру, чтобы забрать оставшиеся вещи и заметила, что избитый мужчина не подает признаки жизни. Из-за того, что квартиру нужно освобождать, женщины вынесли тело в подъезд, закрыли квартиру и вернулись на дачу. Погибшего нашли утром жильцы подъезда.

Обвиняемый вину не признал, но следователи собрали достаточно доказательств его вины и уголовное дело направлено в суд.