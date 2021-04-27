Число заболевших коронавирусом в Югре на 27 апреля 2021 года увеличилось на 50 человек Фото: pixabay.com

В Югре продолжают появляться новые случаи коронавируса. За минувшие сутки зарегистрировано и подтверждено 50 новых случаев ковида в 11 муниципалитетах. За весь период пандемии в регионе выявлено 55 855 случаев новой коронавирусной инфекции.

По клинической картине: на момент выявления у 35 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 14 диагностирована пневмония, у 1 человека бессимптомное течение заболевания. Контакт установлен в 50 случаях. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 8 472 человека, сняты с наблюдения – 208 040 югорчан. За сутки на COVID-19 обследовано 625 человек, всего прошли обследование 1 616 519 жителей региона.

Больше всего случаев коронавируса за день выявлено: в Ханты-Мансийске – 12; Сургуте – 8; Нефтеюганском районе – 7 и Урае – 6. Также случаи заражения за день зафикисированы: в Нижневартовске – 5; Нягани – 5; Ханты-Мансийском районе – 2; Нефтеюганске – 2; Сургутском районе – 1; Мегионе – 1; Кондинском районе – 1.

Состояние 34 пациентов тяжелое, 18 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 791 человек. За сутки выписаны по выздоровлению 66 человек, за весь период пандемии вылечились 54 535 югорчан.