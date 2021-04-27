Погода в Югре на 27 апреля 2021 года: небольшой, местами умеренный дождь Фото: Юлия Кучеренко

Метеорологическая обстановка в Югре 27 апреля: днём температура воздуха +10, +15°С, по северным районам +2, +7 °С. Ночью 0, +5 °С, при прояснениях до -5 °С. Облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный дождь, ночью с мокрым снегом, по южным районам преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с, днём порывы до 15 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём температура воздуха +10, +12 °С. Ночью +1, +3 °С. Облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер юго-западный 6-11 м/с.

В Сургуте: Днём +10 °С, ночью 0 °С, небольшой дождь, ветер юго-западный 3-7 м/с.

В Нижневартовске: Днём +12 °С, ночью +1 °С, облачно с прояснениями, небольшой дождь юго-западный 3-5 м/с.

В Нефтеюганске: Днём +10 °С, ночью 0 °С, небольшой дождь, ветер юго-западный 3-7 м/с.

В Когалыме: Днём +8 °С, ночью 0 °С, небольшой дождь, ветер южный 3-5 м/с.