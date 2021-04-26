Мужчину, который девять лет назад изнасиловал женщину в Нижневартовске, осудили на 10 лет Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Накануне вынесли приговор 30-летнему уроженцу Узбекской ССР, который жил в Нижневартовске в 2011 году. Он признан виновным в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и разбое.

В сентября 2011 года подсудимый, находясь в лесу рядом с Комсомольским озером города Нижневартовск, угрожая убийством, изнасиловал женщину. Затем он украл у неё из сумки 26 тысяч рублей.

После преступления подсудимый уехал за пределы округа и проживал в Московской области, где успел совершить ещё несколько преступлений, за которые осужден судом Московской области.

- По результатам генотипоскопической экспертизы веществ биологического происхождения, сохранившихся на одежде потерпевшей, следователи установили совпадение ДНК на вещественных доказательствах с ДНК-профилем осужденного, генетический паспорт которого появился в единой ДНК-базе Следственного комитета России после совершения преступлений в Московской области, - сообщают в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Подсудимый не признал свою вину, но следователи собрали достаточно доказательств, в основу которых легли результаты экспертиз, многочисленные допросы и прочее.

Приговором суда преступнику назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.