В палатах Нижневартовской больницы появились кнопки экстренного вызова Фото: департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В инфекционном отделении больницы Нижневартовска появились кнопки экстренного вызова. С их помощью пациенты могут связываться с работниками учреждения, не выходя за пределы боксов. Такая мера предосторожности объясняется диагнозами детей, которые лечатся в медучреждении. Высокий риск заражения обязывает свести их общение с окружающими к минимуму. Кнопки установлены в палатах и на медицинских постах. Пациент в любой момент может вызвать медсестру или передать просьбу врачу. До того как появилось новшество персоналу отделения приходилось обходить боксы несколько раз за день. До недавнего времени в инфекционном отделении располагался ковидный госпиталь, сейчас врачи вернулись к прежней работе. А в палатах решили размещать детей с родителями, ожидающих результаты анализов на коронавирус. - Когда у вас маленький ребёнок, вы не станете оставлять его и выходить, чтобы позвать медсестру. Удобно, что вы нажали кнопку, и медсестра пришла. А раньше надо было ждать медсестру или брать ребёнка и выходить на пост. И медсёстрам теперь удобно – не надо обходить и постоянно спрашивать, есть ли какие-то жалобы, - рассказывает Ильзира Кадырова, исполняющая обязанности заведующей инфекционным отделением детской больницы.