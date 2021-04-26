Югорчанин вложил в брокерскую компанию крупную сумму, но не смог вывести деньги Фото: pixabay.com

Накануне в полицию Сургутского района обратился 34-летний мужчина и сообщил о мошенничестве.

В декабре прошлого года молодой человек увидел рекламу торговой площадки «Infiniko Invest Trade Ltd» в социальной сети «Instagram», перейдя по ссылке, он оставил заявку на регистрацию. Спустя время, ему позвонил сотрудник компании и предложил поучаствовать в торгах на рынке ценных бумаг, валюты, биткоинов и ресурсов.

Югорчанин заинтересовался предложением и зарегистрировался на их сайте. Два месяца он вкладывал деньги на брокерский счёт, в основном кредитные. В феврале этого года мужчина попытался вывести свои деньги, но не смог, а трейдеры и брокеры, с которыми он всё время вёл переговоры по телефону, перестали выходить на связь.

Таким образом, югорчанин потерял 1 миллион 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Аферистам грозит лишение свободы на срок до 10 лет.