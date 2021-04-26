В Нягани пьяный водитель насмерть сбил женщину Фото: pixabay.com

Сегодня в Нягани произошло дорожно-транспортное происшествие, унёсшее жизнь пешехода.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре, 35-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» в районе дома № 62 по улице Интернациональная сбил 66-летню женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии от полученных травм женщина скончалась в больнице. Как выяснилось, на момент ДТП, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел прав на управление автомобилем.

Полицейские проверяют все обстоятельства аварии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Мы писали ранее, как в Лянторе мальчик-пешеход пострадал от невнимательного водителя. Ребёнок получил травмы. А в Нефтеюганском районе на трассе насмерть сбит пешеход. Мужчина находился на проезжей части попутного направления вне населенного пункта без светоотражающих элементов на одежде.