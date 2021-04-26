Хоккейный клуб «Югра» стал трехкратным обладателем Кубка Петрова Фото: Пресс-служба ХК "Югра"

Хоккейный клуб «Югра» стал трехкратным обладателем Кубка Петрова, по сообщению пресс-службы клуба. Состоялся решающий матч между югорской командой и Новокузнецким «Металлургом», победу в дополнительное время одержала команда «Югра», а золотой гол забил Андрей Чуркин. Югорчане одержали победу в финале со счетом в серии 4:1.

- Тяжелый матч, тяжелая серия, мы долго шли к этому! Я рад за ребят, за своих коллег. Тяжело объяснить эти эмоции. Кубок наш! Я горд за ребят, они проделали такую тяжелую работу в это непростое время. Кто-то уже стал двукратным, кто-то первый раз становится чемпионом. Я благодарен нашим болельщикам, которые на протяжении всего сезона, даже когда их не было на трибунах, были с нами и дома и на выезде. Благодарен нашим родным и близким, кто переживает за нас не меньше - рассказывает главный тренер «Югры» Вадим Епанчицев.