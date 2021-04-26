Югорчанка захотела снять жилье у моря, но "подарила" аферистам деньги просто так Фото: pixabay.com

За выходные в Югре зафиксировано 39 случаев мошенничества, югорчане перевели на счета аферистов 6 миллионов рублей. Самыми щедрыми оказались жители Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска и Нягани.

Предстоящее лето манит югорчан на моря и в мечтах об отдыхе они просматривают различные сайты в надежде найти дешевое жилье где-нибудь на юге нашей страны. Так, 57-летней жительнице Нижневартовска удалось присмотреть отличный вариант посуточной аренды жилья в Крыму. Югорчанка забронировала на 20 дней жилплощадь, перевела хозяйке 15 тысяч рублей в качестве предоплаты. После того как деньги поступили на счёт, женщины продолжали переписываться и обсуждать организационные моменты. Но на днях хозяйка перестала выходить на связь, телефон не отвечает и объявление снято с сайта. Югорчанка заволновалась и поняла, что стала очередной жертвой аферистов.

Наткнулся на мошенников и 44-летний житель Нижневартовского района. Мужчина заинтересовался автомобиле и решил не теряя времени перевести продавцу задаток, разными суммами на несколько карт. В общем, он отдал мошенникам 300 тысяч, но никакого авто так и не получил. Подобная сделка оказалась неудачной и для жителя Урая, но он за мнимый автомобиль внёс лишь 10 тысяч рублей.

Житель окружной столицы пытался сдать экзамен по вождению. 40-летний мужчина хотел воспользоваться посредническими услугами и получить права незаконно. Но ему не удалось провернуть махинацию, аферисты подсуетились и опередили его, запросив за мнимые услуги 40 тысяч рублей, которые югорчанин им "подарил".

Сотрудников банка обманули 72-летнею сургутянку. Они сообщили, что её счета «взломали» и чтобы сохранить сбережения женщину просили перевести деньги на обновлённый счет. Она рассказала всю секретную информацию, а мошенники быстро обокрали её на 1 миллион рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.

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