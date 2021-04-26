В Югре водитель отечественного авто улетел в кювет Фото: ГИБДД РФ

За выходные на территории Югры произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 8 человек получили травмы, в том числе 2 несовершеннолетних пешехода.

На 2 км автодороги «Нижневартовск-Излучинск» 28-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ», не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП водитель получил травмы.

Кроме того, на территории округа за прошедшие дни сотрудниками ГИБДД задержаны 35 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 19 – за отказ от медицинского освидетельствования и 5 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 29 водителей получили наказание за выезд на полосу встречного движения, 102 – за нарушение требований к перевозке детей.

Окружная Госавтоинспекция напоминает водителям Югры о внимательности на дороге и выборе скоростного режима в зависимости от дорожных и погодных условий. Не стоит выполнять опасные манёвры, резко ускоряться, тормозить или перестраиваться. От вашего поведения за рулём может зависеть ваша и чужая жизнь.