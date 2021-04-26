Число заболевших коронавирусом в Югре на 26 апреля 2021 года увеличилось на 54 человека Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в Югре увеличилось число заболевших коронавирусом на 54 человека в 12 муниципалитетах. За весь период пандемии зарегистрировано и лабораторно подтверждено 55 805 случаев новой коронавирусной инфекции.

По клинической картине: на момент выявления у 44 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 9 диагностирована пневмония, у 1 человека бессимптомное течение заболевания. Контакт установлен в 53 случаях, по 1 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции находятся 8 275 жителей региона, сняты с наблюдения – 207 939 человек. За сутки на COVID-19 обследовано 2 311 человек, всего прошли обследование 1 615 894 югорчан.

Больше всего случаев заболевания за сутки выявлено: в Ханты-Мансийске – 13; Сургуте – 7; Нижневартовске – 7 и Урае – 6. Также случаи коронавируса за день зарегистрированы: в Нягани – 5; Ханты-Мансийском районе – 5; Нефтеюганском районе – 4; Сургутском районе – 3; Когалыме – 1; Нефтеюганске – 1; Советском районе – 1; Кондинском районе – 1.

В тяжелом состоянии по-прежнему находятся 39 пациентов тяжелое, 19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки 1 человек с коронавирусом скончался. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 791 человек. Но есть и хорошие новости за сутки выписаны по выздоровлению 43 жителя округа, за весь период пандемии выздоровели 54 469 югорчанина.