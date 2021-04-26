Нижневартовский чиновник отправится под суд за взятку Фото: pixabay.com

В Нижневартовске завершили расследование уголовного дела против начальника Управления по дорожному хозяйству и благоустройству города, который обвиняется в получении взятки.

Обвиняемый с августа 2019 года по январь 2021 года получил взятку в сумме 820 тысяч рублей от одного из предпринимателей, работающего по государственному контракту на благоустройство автомобильных дорог. Деньги он просил за заключение дополнительного соглашения и увеличение объема финансирования, а также приёмку выполненных работ без замечаний.

Предприниматель вынуждено заплатил 177 тысяч рублей, после чего злоумышленника задержали сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по ХМАО-Югре. Во время следствия обвиняемый находился под домашним арестом, для того, чтобы конфисковать его имущество и имущество его супруги, стоимостью более 12 миллионов, на которое наложен арест.

Следователи собрали все необходимые доказательства и уголовное дело направлено в суд.