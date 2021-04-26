В Кондинском районе двое парней угнали «Тойоту Камри» и бросили ее на обочине Фото: Юлия Кучеренко

В Югре за выходные зарегистрировано 133 преступления, по горячим следам раскрыто 83.

В Югорске задержали ранее судимого 34-летнего мужчину, который напал на 30-летнего югорчанина и украл у него деньги и банковскую карту. Часть денег он потратил в магазинах. А в Нижневартовске нашли подозреваемого в хранении наркотиков. Его задержали с синтетическим наркотиком и возбудили против него уголовное дело. Теперь ранее судимый мужчина находится под подпиской о невыезде.

В Кондинском районе задержали 17-летних парней за угон «Тойоты Камри», припаркованного по улице Энергетиков в поселке Междуреченский. Автомобиль нашли на обочине дороги по улице Центральной. Возбуждено уголовное дело.

Кроме того, из ранее зарегистрированных преступлений раскрыты 9 краж. Так, в Сургуте нашли вора, который из сетевого магазина украл 3 пуховика на сумму 45 тысяч рублей. Преступником оказался 31-летний мужчина, он уже признался в воровстве и сейчас находится в ИВС за ранее совершенное преступление.