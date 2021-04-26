Югорские военные и росгвардейцы поддержали акцию «От сердца к сердцу» и сдали кровь Фото: департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В Ханты-Мансийске военнослужащие и сотрудники Росгвардии поддержали акцию «От сердца к сердцу» и пополнили банк крови медучреждений Югры. - Для нас участие в донорском движении - не только добрая традиция, но и возможность помочь людям, которые в этом нуждаются. Ежегодно представители территориального управления ведомства сдают более 100 литров крови и её компонентов для медицинских учреждений региона. Сегодня к акции присоединились и первичные доноры, – рассказал заместитель начальника Управления Росгвардии по ХМАО-Югре подполковник Алексей Мигуцкий. Алексей Мигуцкий обещал, что личный состав подразделений региона и дальше будет активно участвовать в донорстве крови и её компонентов.

Ранее, на станцию переливания крови обратилось более 30 учащихся региона. Югорские студенты активно приняли участие в «Неделе донорского совершеннолетия» и сдали 7 литров крови.