В Ханты-Мансийске состоялись соревнования по стрельбе между правоохранителями Фото: Пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре

В Ханты-Мансийске состоялись соревнования по стрельбе из пистолета «Макарова» между командами правоохранителей. В состязаниях участвовали 8 команд, в составе каждой - 3 человека. Они стреляли из положения стоя с одной руки по неподвижной мишени.

По сумме набранных очков определили победителей, как в личном, так и в командном первенстве. Призовые места распределились следующим образом: первое место заняла команда УМВД России по ХМАО - Югре, второе место завоевала команда УФССП России по ХМАО – Югре, третьими стали УФСВНГ России по ХМАО – Югре. В личном зачёте первое и второе место заняли Игорь Вожаков и Владимир Секерин из окружного Управления полиции, третье место завоевал представитель ГУ МЧС России по ХМАО - Югре – Косаренко Руслан.

Стоит отметить, что соревнования проходили в зачёт Спартакиады региональной организации общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» по ХМАО – Югре.